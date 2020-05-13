К утечке данных украинцев в Telegram могут быть причастны чиновники МВД, – ГБР

Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве говорят, что к утечке могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Госмиграционной службы.

Уголовное дело открыто по факту превышения полномочий, которое привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 365 УК) и по факту несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 УК).

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 10 лет и от 2 до 5 лет соответственно.

В МВД вчера уже заявили, что утечка данных не связана с приложением "Дія", а сама она представляет из себя компиляцию данных из различных информационных баз госведомств и негосударственных организаций за разные годы.

Ранее руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц написал в Facebook, что в Telegram появился бот с персональными данными украинцев.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что бот продает данные приложения "Дія", но после беседы с главой Минцифры Михаилом Федоровым решил удалить свой первый пост.

Сам же Федоров данные из приложения никак не могли попасть в сеть. По его словам, "это невозможно даже теоретически", поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.

По факту инцидента СБУ уже проводит расследование.

Как ранее сообщал Фокус:

6 февраля 2020 года состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".

23 мая 2019 года, на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.