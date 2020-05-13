ВАКС заочно зачитал обвинение бывшему нардепу Онищенко – тот сейчас находится в Германии

Сегодня, 13 мая, Высший антикорсуд заочно объявил обвинительный акт бывшему нардепу Александру Онищенко, который проходит по "газовому делу".

Об этом сообщают пресс-служба САП и Центр противодействия коррупции.

Вместе с Онищенко обвинения предъявили его финансововму директору.

После зачитывания обвинений, адвокаты бывшего нардепа попросили у суда 188 дней на ознакомление с материалами, но им отказали, сославшись на то, что такие длинные сроки вредят самому обвиняемому.

Следующее заседание по делу назначено на завтра, 14 мая, на 10:00. Ожидается, что во время этого заседания со вступительными речами выступят еще два человека со стороны защиты.

Сегодня вступительное слово дали стороне обвинения и одному представителю защиты.

Сейчас Онищенко находится в немецком СИЗО, хотя ранее он намеревался вернуться в Украину из Испании. Именно поэтому Высший антикорсуд решил рассматривать в Украине его дело заочно.

11 февраля, стало известно, что Онищенко подал прошение предоставить ему в Германии политическое убежище.

Также в начале этого года в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.