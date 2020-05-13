ВАКС заочно зачитал обвинение бывшему нардепу Онищенко – тот сейчас находится в Германии
Сегодня, 13 мая, Высший антикорсуд заочно объявил обвинительный акт бывшему нардепу Александру Онищенко, который проходит по "газовому делу".
Об этом сообщают пресс-служба САП и Центр противодействия коррупции.
Вместе с Онищенко обвинения предъявили его финансововму директору.
После зачитывания обвинений, адвокаты бывшего нардепа попросили у суда 188 дней на ознакомление с материалами, но им отказали, сославшись на то, что такие длинные сроки вредят самому обвиняемому.
Следующее заседание по делу назначено на завтра, 14 мая, на 10:00. Ожидается, что во время этого заседания со вступительными речами выступят еще два человека со стороны защиты.
Сегодня вступительное слово дали стороне обвинения и одному представителю защиты.
Сейчас Онищенко находится в немецком СИЗО, хотя ранее он намеревался вернуться в Украину из Испании. Именно поэтому Высший антикорсуд решил рассматривать в Украине его дело заочно.
11 февраля, стало известно, что Онищенко подал прошение предоставить ему в Германии политическое убежище.
Также в начале этого года в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.
- Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.
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26 июля в Борисполе задержали мать беглого нардепа Онищенко – ее подозревают в участии в преступных схемах по разворовыванию газа.