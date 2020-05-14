САП пересчитала убытки от деятельности Гладковского: с 10 до 17 млн грн

Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому изменили подозрение в деле о злоупотреблениях в оборонной сфере.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Сообщено об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по делу о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году – увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более чем 17,44 млн грн", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сумма ущерба в 17,44 млн грн была установлена в рамках экономической экспертизы.

"Следствием установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному должностному лицу и его близким родственникам", – рассказали в САП.

Бывший чиновник подозревается по статьям Злоупотребление властью и служебным положением и Служебный подлог (ч.2 ст.364 и ст.366-1 УК).

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