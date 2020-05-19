Рада отправила "закон о СМИ" на доработку, как призывали в НСЖУ

Верховная Рада 278 голосами отправила законопроект о СМИ на повторное первое чтение.

Решение поддержали большинство депутатов из всех фракций и групп. "Против" была только ОПЗЖ – один Григорий Суркис нажал на зеленую кнопку.

В своем нынешнем виде законопроект предусматривает передачу контроля над всеми СМИ Нацсовету по телерадиовещанию. Предполагалось, что Нацсовет сможет требовать от медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

Также Нацсовет должен был кроме лицензирования телерадиокомпаний проводить регистрацию СМИ.

Кроме того, предлагалось ввести запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц РФ.

Сегодня, 19 мая, Национальный союз журналистов Украины направил главе комитета Рады по информполитике Александру Ткаченко письмо с призывом приостановить рассмотрение закона о СМИ.

Свою позицию в НСЖУ агрументируют тем, что во время кризиса из-за коронавируса многие СМИ потеряли рекламодателей, начались сокращения и урезания зарплат. В таких условиях рассматриваемый проект закона не поможет СМИ, говорят в союзе.

"Законопроект не содержит эффективных интсрументов для помощи украинским медиа, особенно печатным и онлайн-СМИ. Мы убеждены, что в таких условиях Рада должна пойти навстречу отечественным медиа", – говорится в обращении.

В этой связи НСЖУ предлагает приостановить рассмотрение проекта закона и дорабатывать его только после "действенной поддержки украинских СМИ", а также сосредоточиться на разработке законопроектов для неотложной поддержки меди во время карантина и экономического кризиса.

Также предлагается вместе с журанлистами подготовить проект закона, в котором будут прописаны механизмы обеспечения стабильности и финансовой независимости медиа.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.