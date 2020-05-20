Офис генпрокурора отобрал 17 ценных фактов из интервью Гиркина и Поклонской, – СМИ
Офис генпрокурора проанализировал интервью бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина и бывшего "крымского прокурора" Натальи Поклонской журналисту Дмитрию Гордону.
У Венедиктовой насчитали целых 17 важных сведений на два интервью. Их приводит издание Бабель.
Так, в интревью Гордону Гиркин подтвердил:
- что ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах в деле о сбитом рейсе МН17. Теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения. Эти признания Гиркин сделал впервые.
- что он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали свободы и пытали захваченное гражданское население. Это нарушение законов и обычаев войны. В частности, он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправка и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг "ДНР" со здания мэрии.
- что Россия развязала и ведет агрессивную войну против Украины, образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их преступную деятельность, отправляла их на территорию Украины.
- что бывшего командующего Военно-морскими силами Украины склоняли к совершению государственной измены.
- факты о захвате зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Во время интервью Гиркин настаивал, что план захвата зданий в Славянске разрабатывал именно он.
- что боевики захватывали оружие, военную технику и вооружения Вооруженных сил Украины.
- причастность к совершению террористических актов и диверсий, в частности, он рассказывал, что именно его люди сбили с использованием захваченных ПЗРК вертолеты и самолеты Воздушных сил ВС Украины, уничтожали мосты, нападали на сотрудников СБУ, МВД и военных.
Поклонская в своем интервью Дмитрию Гордону подтвердила:
- что знает об уголовных производствах в отношении нее в Украине. Это, как утверждают в Офисе генпрокурора, может быть использовано во время специальных досудебного и судебного рассмотрений производств против Поклонской, а также в случае обжалования ею приговоров в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
- что она совершила государственную измену, когда ее назначили на должность прокурора т.н. "Республики Крым" в составе РФ.
- роль Сергея Аксенова и Владимира Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой "Республики Крым".
- свое соучастие в организации захвата государственной власти на территории АР Крым и г. Севастополя, а также в обеспечении проведения незаконного общекрымского "референдума" 16 марта 2014 года.
- конкретные обстоятельства, которые содержатся в подозрении, в частности то, что она проводила так называемое "координационное совещание руководителей правоохранительных органов АР Крым" по поводу организации и проведения 16 марта 2014 года незаконного "референдума".
- свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, она отметила, что инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга возле здания Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету его деятельности и преследованию членов Меджлиса.
- участие в незаконном лишении свободы украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.
- факт государственной измены сотрудницы органов прокуратуры (фамилия в документе не указана), которая, изменив присяге, перешла работать в пророссийскую прокуратуру Крыма.
- что сама по религиозным мотивам преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир", назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии.
- что граждан Украины незаконно переводили из мест лишения свободы, расположенных на временно оккупированной территории полуострова Крым, в места лишения свободы в РФ.
В Офисе генпрокурора также добавили, что допросят Гордона в качестве свидетеля и запросят у него оригиналы видеозаписей интервью. Всю информацию о Гиркине ОГПУ планирует передать в Международный уголовный суд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 мая было опубликовано интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Длилось оно почти четыре часа и вызвало бурную реакцию в соцсетях.
- Уже после выхода интервью журналист сообщил, что записал интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиним при взаимодействии с украинскими спецслужбами и материалы уже направил в Гаагу.
- В пресс-службе СБУ заявили, что журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным ("Стрелковым") и Натальей Поклонской.