"Голос" может выдвинуть на выборы мэра Киева Притулу, – глава партии
В "Голосе" не исключают, что в качестве кандидата на должность мэра Киева могут выдвинуть шоумена Сергея Притулу. Об этом РБК-Украина рассказала глава партии "Голос" Кира Рудик.
По словам Рудик, говорить о кандидатах можно будет после объявления о выборах на пост городского главы. Тем не менее, в "Голосе" уверены, что кандидат от них точно будет.
"От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", – сказала она.
Ранее опрос "Рейтинга" (проводился 4-7 апреля 2020 года) показал, что Притула на выборах мэра Киева идет вторым (9,1%), на первом месте – действующий городской глава Виталий Кличко (38,7%).
При этом, если бы Притула и Кличко встретились во втором туре, с большим отрывом победил бы Кличко (48% против 20%).
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля, говорил в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Также он добавил, что предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение выборов должно хватить.
- Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.
- Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.
- На днях нардепы от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы – они опасаются, что партия выставит "технических" кандидатов на выборах городских глав.