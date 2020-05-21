"Голос" может выдвинуть на выборы мэра Киева Притулу, – глава партии

В "Голосе" не исключают, что в качестве кандидата на должность мэра Киева могут выдвинуть шоумена Сергея Притулу. Об этом РБК-Украина рассказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

По словам Рудик, говорить о кандидатах можно будет после объявления о выборах на пост городского главы. Тем не менее, в "Голосе" уверены, что кандидат от них точно будет.

"От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", – сказала она.

Ранее опрос "Рейтинга" (проводился 4-7 апреля 2020 года) показал, что Притула на выборах мэра Киева идет вторым (9,1%), на первом месте – действующий городской глава Виталий Кличко (38,7%).

При этом, если бы Притула и Кличко встретились во втором туре, с большим отрывом победил бы Кличко (48% против 20%).

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