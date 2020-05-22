Неукраинский выбор. Как Киев втянули в войну Трампа с Байденом

Пленки Деркача — аудиозаписи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой госдепа Джоном Керри, были обнародованы внефракционным депутатом Рады Андреем Деркачом 19 мая на пресс-конференции в Киеве.

Несмотря на ограниченный интерес к скандалу со стороны американских СМИ, большинство из которых проигнорировало появление пленок (в числе тех, кто поначалу молчал, был и симпатизирующий Дональду Трампу Fox News), ускорение информационному поводу добавили слова Владимира Зеленского о возможной госизмене Порошенко. Об этом шестой президент Украины заявил на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос Василия Голованова (телеканал "Украина 24") о том, слышал ли он о скандале вокруг Порошенко и Байдена.

"Я знаю, что еще вчера генпрокурор открыл уголовное производство. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть квалифицировано как госизмена", — ответил Владимир Зеленский.

После этого новость о слитых разговорах появилась в куда большем количестве уважаемых иностранных СМИ, таких как New York Times, ABCNews, Associated Press и Guardian. Нарушил молчание и Fox News, опубликовавший новость под заголовком "Зеленский рассматривает возможность расследовать слитые аудиозаписи разговоров Байдена, связывавшего помощь Украине с отставкой генпрокурора".

"Обнародованные аудиозаписи привели к новой волне критики, что Байден участвовал в некоей взаимовыгодной схеме, вроде той, в которой обвинялся Трамп во время процесса импичмента, когда утверждалось, что он привязал помощь США Украине к расследованию обстоятельств отставки Шокина", — говорится в заметке.

Журналист Fox News подчеркивает: сам Владимир Зеленский считает, что содержимое разговоров может квалифицироваться как государственная измена, а "украинские прокуроры утверждают, что видят в происходящем широкомасштабную "международную коррупцию". Показательно, что Fox News при этом ссылается на твит американки, которая, в свою очередь, ссылается на видео с экс-прокурором Константином Куликом, участвовавшим в пресс-конференции вместе с нардепом Андреем Деркачом. При этом вторая часть материала полностью посвящается истории пребывания сына Джо Байдена в наблюдательном совете украинской нефтегазовой компании Burisma.

Фоном для украинской истории стали параллельные попытки двух сенаторов-республиканцев добиться досрочной публикации президентских записей администрации Обамы, касающихся "определенных встреч, связанных с Украиной".

Все это может указывать на то, что Украина вновь оказывается втянутой в противостояние демократов и республиканцев накануне ключевых для США президентских выборов. Как это отразится на отношениях Украины с главным стратегическим партнером и кто заинтересован в раздувании скандала, разбирался Фокус.

Пленки Деркача

19 мая внефракционный народный депутат Андрей Деркач провел совместную пресс-конференцию с бывшим прокурором Константином Куликом, во время которой обнародовал часть аудиозаписей телефонных разговоров Порошенко с Байденом, полученных от неназванных "журналистов-расследователей".

Всего в распоряжении политика оказалось около двух часов переговоров, записанных в 2015-2016 годах. Как утверждает Деркач, его пленки являются доказательствами "международной коррупции" и "внешнего управления" Украиной.

Они якобы затрагивают две темы:

Первая, по мнению Деркача, касается "1 миллиарда долларов американских налогоплательщиков в обмен на сохранение схем Burisma".

Burisma – украинская нефтегазодобывающая компания, принадлежащая экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому. В ее наблюдательный совет в 2014-2019 годах входил сын Джозефа Байдена Хантер. Оппоненты нынешнего кандидата в президенты США утверждают, что Байден-старший, будучи вице-президентом США, пытался повлиять на украинские власти для прекращения расследования деятельности компании. А в качестве аргумента использовал $1 млрд кредитных гарантий Украине. В чем сам ранее признавался на заседании американского совета по международным отношениям. "Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов. Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор к тому времени не будет уволен, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", – заявил Джозеф Байден 23 января 2017 года.

Стоит напомнить: генпрокурор Виктор Шокин написал заявление об отставке 16 февраля 2016, парламент одобрил ее спустя полтора месяца – 29 марта 2016.

Сам Байден объяснял свои действия неэффективностью генпрокурора в борьбе с коррупцией, а бывший заместитель Шокина Виталий Касько в интервью Bloomberg рассказывал, что вопрос отставки генпрокурора обсуждался уже после фактической заморозки дел Burisma.

Вторая часть пленок Деркача касается якобы внешнего управления Украиной. По словам украинского нардепа, Порошенко по просьбе Байдена блокировал досрочные парламентские выборы весной 2016 года, которые должны были состояться после распада коалиции из-за выхода из нее "Батькивщины" и "Самопомощи". Также на записях присутствуют разговоры о "Приватбанке". Переговорщик, голос которого похож на голос Байдена, сказал, что для получения транша МВФ Украине следует принять сложное решение – национализировать банк.

Реакция сторон

Обнародование пленок Деркача вскоре прокомментировали у Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

Бывший президент Украины назвал скандальные аудиофайлы нардепа Деркача фейком и провокацией, которую могли организовать заинтересованные люди в Украине и Кремле.

"Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины", – сказал он. Ее цель – подрыв двухпартийной поддержки Украины со стороны США. "Пророссийские провокаторы пытаются оставить нас один на один с Кремлем", – заявил политик.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс в комментарии The Washington Post заявил, что записи были отредактированы, "и даже после этого остались пустым звуком".

Американское издание, сочувствующее демократам, посвятило пленкам Деркача большой материал, в качестве иллюстрации для которого было выбрано фото со встречи Андрея Деркача с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в декабре 2019 года. Тогда они якобы обсуждали создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

Считается, что Джулиани — неформальный куратор американской внешней политики в отношении Украины. Предыдущий украино-американский скандал, запустивший импичмент Трампа, начался после того, как стало известно, что Джулиани и Трамп пытались повлиять на украинскую сторону – она должна была объявить о начале расследования против Burisma.

The Washington Post не забыл вспомнить и о прошлых связях Деркача с российской разведкой: "Он учился в Дзержинском высшем училище КГБ в Москве. Его отец служил офицером КГБ в течение десятилетий, а в конце 1990-х годов стал главой СБУ, и был уволен с должности на фоне скандала о похищении и убийстве украинского журналиста".

Что же касается информации о "давлении Байдена", то в ней, по мнению американских журналистов, нет ничего нового: "Она показывают, что Байден, как он ранее публично заявлял, связал кредитные гарантии для Украины с отставкой генерального прокурора Украины в 2015 году. Но Деркач использовал ее, чтобы выдвинуть ряд обвинений, не подтвержденных записями". Обозреватели The Washington Post напоминают, что за подобным сливов может стоять Россия, которая уже пыталась в 2016 году вмешаться в американские выборы.

О возможном российском следе говорят и опрошенные Фокусом украинские эксперты.

"Связи Деркача дают основания подозревать: за его пленками стоят российские спецслужбы. Именно они играют на стороне Трампа, и "топят" Байдена. Или им, возможно, просто хочется почувствовать себя в игре", — рассказывает политолог Олесь Доний.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что первыми подхватили историю "пленок Деркача" российских СМИ, выходящие на английском языке – Russia Today и ТАСС. В Украине среди наиболее заинтересованных темой ресурсов были замечены СМИ, которые связывают с лидером "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Круг заинтересованных

"Прочитал распечатки разговоров Порошенко с Байденом. Петр Алекссевич, конечно, выглядит жалко, хотя мастер-классы по лести может давать. Но чего-то супер сенсационного в этих разговорах я не вижу. Для Порошенко некоторые риски есть, там, где он говорит о нарушении им закона. А вот где компромат на Байдена? Где указания по Burisma? Разговор босса с зависимым иностранным политиком – печальная, но естественная реальность для нас, а на американцев это вряд ли произведет впечатление", – рассказывает Владимир Фесенко, политолог, близкий к Офису президента.

Политтехнолог Виктор Бобыренко с коллегой не согласен, отмечая, что благодаря переговорам Порошенко Украина получила деньги, когда наиболее в них нуждалась.

"Не спешите думать, что Порошенко только сюсюкается с Байденом, заявляя, как ему приятно слышать его голос, и все время отчитывается, – рассказывает Бобыренко Фокусу. – Порошенко еще и все время апеллирует: вы обещали, мы сделали, теперь помогите. Идет переговорный процесс партнеров. Даже если Украина в нем – младший партнер. И мы же просим деньги. Они нам нужны, а не США".

Обнародование пленок – это, скорее, информация не для украинского потребления, а для американского, считают эксперты

"Лично Петру Порошенко в Украине ничто пока не угрожает, – уверен Доний. – Ни один коррупционный или международный скандал. Голоса подконтрольной ему фракции "ЕС" в Верховной Раде нужны нынешней власти. Не думаю, что Зеленский решится посадить Порошенко. Поэтому пленки – не против него".

"В США скоро выборы. Москва ставит опять на Трампа, – продолжает Бобыренко. – Почему? Потому что Байден – системный и прогнозируемый политик, антироссийский. А Трамп хотя и не пророссийский, но антисистемный. И его несистемность нужна России. Во время второго срока он может, например, начать выход из НАТО, совсем "забить" на ВОЗ, показать, что не уважает ООН, вступить в контры с Китаем. Для России все несистемные и нелогичные шаги кажутся привлекательными. Они ослабевают коллективный Запад".

Президентская позиция

Эксперты, с которым поговорил Фокус, уверены: скандал с обнародованием пленок Деркача, содержащих разговоры украинского главы государства и американского вице-президента, в первую очередь отразится на двухсторонних отношениях Украины и США.

"В США не любят, когда вмешиваются в их политическую жизнь извне. Не важно, каким образом, и не важно, за кого, – уверен Доний. – Поэтому отношение к Украине в истеблишменте США, очевидно, ухудшится. Не говоря уже о том, что теперь каждый американский чиновник сто раз подумает перед тем, как поговорить с кем-то из Украины по телефону. Даже по "засекреченной" межгосударственной связи".

То, что история "Байден-Порошенко" повлияет на уровень доверия США к Украине, не сомневается и экс-министр иностранных дел Павел Климкин

"Он стремительно будет падать до нуля. Кто вообще захочет связываться со страной, которую хотят показать, как банановую республику? – говорит он. – И на всех этапах этого процесса активное участие в нем принимают сами украинцы. Предвыборная борьба в США, вне которой эта история не может существовать, через полгода окончится, а отсутствие доверия к нам останется надолго. Это – настоящая проблема, все остальное – банальный фон".

Возможно, скандал с пленками Деркача мог бы меньше затронуть Украину, если бы не резкие заявления президента Владимира Зеленского.

Эксперты-международники обращают внимание на то, что реплики Зеленского на пресс-конференции будут расцениваться так, словно шестой президент Украины считает разговоры вице-президента США с Порошенко "скандальными", а Байдена оценивает как подстрекателя к государственной измене.

"Любой прямой или косвенный выпад официального руководства Украины против Джозефа Байдена – роковая ошибка, – считает дипломат Даниил Лубкивский. – Комментарий Владимира Зеленского на пресс-конференции можно включать в учебники как пример неосмотрительности и недальновидности. Тот, кто примет одну из сторон в политическом противостоянии в США, рано или поздно потеряет все. Только сохраняя дистанцию, можно сохранить небольшой шанс на поддержку американского истеблишмента".

Получается, что украинское руководство в очередной раз оказывается втянутым во внутриамериканское противостояние накануне ключевых для страны (а, может, и всего мира) выборов президента. Неудачный опыт 2016 года, когда некоторым министрам и политикам пришлось удалять из соцсетей оскорбительные выпады в сторону нового главы Белого дома, похоже, был забыт вместе с правилом оценивать не только вероятность того или иного сценария (на сегодня шансы Трампа на победу выше, чем у Байдена), но и вероятные риски. Т.е. те последствия, которые наступят с вероятностью в 43%, если верить оценке Odds Shark, в результате победы Джо Байдена на фоне испорченных отношений с ним и демократической партией США, которую он представляет.

С учетом остроты политической борьбы в США и степени заинтересованности российских спецслужб в том, чтобы вернуть Киев в орбиту влияния Кремля, мы, скорее всего, увидим новые серии "Украинагейта", разворачивающиеся на нашей же территории.