Кулеба проедет тысячу километров в автомобиле ради встречи с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 29 мая, посетит с рабочим визитом Венгрию, где встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В пятницу, 29 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто", – сказано в сообщении.

Данный визит станет первым невиртуальным с момента вступления Кулебы в новую должность.

"Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Дмитрий Кулеба совершит визит на автомобиле, преодолев тысячу километров из Киева до Будапешта", – сообщили в МИД.

Стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционной и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, реализацию инфраструктурных проектов и координацию усилий в борьбе с пандемией COVID-19.

Кулеба и Сийярто уделят внимание вопросам украинско-венгерских отношений, подготовке к встрече президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана.

По результатам переговоров глав МИД стран пройдет совместная пресс-конференция.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном уже этой весной, если заседание мартовской межправительственной комиссии пройдет успешно.

Зеленский хочет подписать меморандум с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для разрешения конфликта с Венгрией.