Стало известно, кто займет место Александра Ткаченко в Раде

Место народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко в Верховной Раде, которого планируется назначить министром культуры, займет юрист из Днепра Денис Маслов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова председателя фракции СН Давида Арахамия.

"Это господин Маслов – опытный юрист, поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но думаю, что это достойная замена (Ткаченко – ред.)", – сказал он.

В списке "Слуги народа" Маслов имеет номер 138. Он является управляющим партнером адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директором ООО "Авин Трейд", основателем "Юридической фирмы "Форца".

Маслов – член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблеи Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.

Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Днепродзержинска, о чем свидетельствует его декларация за 2018. Занимал руководящие посты в юридических компаниях.

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