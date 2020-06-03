Зеленский посетил кафе в Хмельницком, нарушив правила карантина

Несмотря на действующий запрет работать кафе и ресторанам в помещениях, Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе", – сообщила его пресс-служба.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", – говорится в Instagram президента Украины.

В Офисе президента добавили, что во время визита в кафе горожане окружили его, желая поздороваться с Зеленским и сделать фото.

Стоит отметить, что правительство Украины запрещает деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешено работать только летним площадкам, в том числе под тентами. За одним столом разрешено находиться не больше чем четырем посетителям одновременно.

Вместе с Зеленским за одним столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе глава Офиса президента Андрей Ермак, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Посетители кафе должны находится в респираторах или защитных масках все время, кроме приема пищи.

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