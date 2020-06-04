Ольга Стефанишина назначена новым вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину новым вице-премьер-министров по вопросам евроатлантической интеграции. "За" проголосовали 255 нардепов.

Ольга Стефанишина – тезка нардепа от "Голоса". Родилась в 1985 году. Работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата. С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры.

Перед этим Верховная Рада уволила с этой должности Вадима Пристайко, которого планируют назначить послом в Великобритании.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада также сегодня рассмотрит вопрос назначения Александра Ткаченко на пост министра культуры и Романа Абрамовского – министра экологии.