Папа Римский занимается освобождением Виталия Маркива, – Зеленский

Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения осужденного в Италии военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Франциском, сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский также рассказал Папе Римскому о ситуации на Донбассе и обратился к нему с просьбой о помощи в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, в Крыму и в РФ.

"Мы ищем решения для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" в отношении собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", – сказал Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили коронакризис, а также связанные с ним гуманитарные вызовы, стоящие перед миром.

"Поддержка Вашего Святейшества в вопросе единства, солидарности и открытости Европы является важной для Украины. Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", – отметил президент.

Глава украинского государства проинформировал Папу Франциска об успешных мерах, принятых Украиной во время карантина, в том числе об онлайн-формате обучения детей в школах.

Президент подтвердил приглашение Папе Франциску совершить визит в Украину.

Кстати, 8 февраля состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. Зеленский тогда встретился с Папой Римским и попросил его помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. Его признали виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, который погиб близ Славянска. Защита украинца утверждала, что Маркив не виновен, а журналист погиб в результате обстрела боевиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии, что суровый приговор, вынесенный итальянским судом, наносит ущерб отношениям двух стран.

Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.

В конце октября украинский следователь обратился в прокуратуру Италии с просьбой предоставить Украине статус наблюдателя в расследовании по делу Виталия Маркива.