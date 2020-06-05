КПВВ с оккупированным Донбассом будут открывать "адаптивно", – Резников
Смягчение ограничений для пересечения пунктов пропуска (КПВВ) с оккупированным Донбассом начнется в середине июня и будет проходить в адаптивном режиме в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"В спокойном режиме мы будем адаптивно открывать (КПВВ, – ред.), начиная с середины июня, принимать решения в зависимости от эпидемиологического состояния, в том числе на оккупированных территориях", – сказал чиновник.
Он отметил, что сейчас нет какой-либо официальной информации о правдивой ситуации с коронавирусом на оккупированной территории.
"Только через различные источники, через ту же правозащитную группу, через другие источники мы устанавливаем приблизительную эпидемиологическую ситуацию на той территории и она является опасной в отношении Донецкой, Луганской областей, которые сегодня являются контролируемыми правительством Украины", – рассказал Резников.
В связи с этим, по его словам, если "просто так" открыть КПВВ, то есть риски внесения инфекции на подконтрольную Украине территорию.
"Как будут открываться КПВВ на линии разграничения и что будет происходить. Так называемый "адаптивный" режим: сначала речь будет идти о детях, о студентах, которые будут возвращаться на учебу, о людях, которые имеют работу на подконтрольной правительству территории", – пояснил вице-премьер-министр.
Резников также напомнил, что в настоящее время КПВВ люди могут пересекать в случае наличия у них на то веских "гуманитарных причин".
Как ранее сообщал Фокус:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов еще 13 марта подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.
- 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях приостанавили свою работу.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся к открытию. По его словам, уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.