КПВВ с оккупированным Донбассом будут открывать "адаптивно", – Резников

Смягчение ограничений для пересечения пунктов пропуска (КПВВ) с оккупированным Донбассом начнется в середине июня и будет проходить в адаптивном режиме в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В спокойном режиме мы будем адаптивно открывать (КПВВ, – ред.), начиная с середины июня, принимать решения в зависимости от эпидемиологического состояния, в том числе на оккупированных территориях", – сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас нет какой-либо официальной информации о правдивой ситуации с коронавирусом на оккупированной территории.

"Только через различные источники, через ту же правозащитную группу, через другие источники мы устанавливаем приблизительную эпидемиологическую ситуацию на той территории и она является опасной в отношении Донецкой, Луганской областей, которые сегодня являются контролируемыми правительством Украины", – рассказал Резников.

В связи с этим, по его словам, если "просто так" открыть КПВВ, то есть риски внесения инфекции на подконтрольную Украине территорию.

"Как будут открываться КПВВ на линии разграничения и что будет происходить. Так называемый "адаптивный" режим: сначала речь будет идти о детях, о студентах, которые будут возвращаться на учебу, о людях, которые имеют работу на подконтрольной правительству территории", – пояснил вице-премьер-министр.

Резников также напомнил, что в настоящее время КПВВ люди могут пересекать в случае наличия у них на то веских "гуманитарных причин".

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