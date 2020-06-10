Найем рассказал о "красных линиях" в реформировании Укроборонпрома

Ликвидацией Укроборонпрома могут заняться уже после создания нового министерства военно-промышленной политики. Об этом в интервью НВ рассказал замгендиректора Укроборнпрома Мустафа Найем.

Так, на вопрос, только ли секретарю СНБО Алексею Данилову принадлежит идея провести реформу Укроборонпрома после создания министерства, Найем ответил: "Нет, не только ему". "Но я считаю, что и с СНБО, и с ОП у нас хороший контакт, они нас слышат, они понимают, что происходит", – добавил он.

По словам Найема, в концерне не против создания министерства, но важно не допустить подчинения ему Укроборонпрома.

"Мы сейчас стоим на развилке... Не дай бог, будет перейдена красная черта и госорган снова будет управлять напрямую предприятием... В ОП, в Кабмине и в СНБО понимают, что, если государство будет регулировать предприятия, ни один инвестор никогда в эту сферу не войдет", – говорит Найем.

Также член набсовета ГК добавил, что законопроект о реформе Укроборонпрома уже практически готов. "Сейчас идет согласование с действующим законодательством. Надеюсь, что Кабмин внесет законопроект уже в этом месяце", – отметил также Найем.

Как ранее сообщал Фокус:

Секретарь СНБО Александр Данилюк ранее говорил, что у Укроборонпрома произойдет смена акционера - им будет не Кабмин, а Минобороны.