Зеленский: Порошенко обижал меня, рассказывал обо мне "байки" международным партнерам

Президент Владимир Зеленский назвал своего предшественника "опытным политиком и манипулятором" и заявил, что не верит ему. Об этом нынешний глава Украины рассказал в интервью УП.

По словам Зеленского Порошенко рассказывал о нем международным партнерам "байки" и поэтому, когда Зеленский проводил международные встречи, его сначала воспринимали как врага Украины.

"Вот такой психологический портрет сделал сам Петр Алексеевич или его люди. Вот и все", – говорит Зеленский и отмечает, что, исходя из "лжи" Порошенко, можно делать вывод о том, что делал пятый президент во время своей каденции.

"Он вытирал о меня, о мою семью, эти ботофермы... Они меня только обижали, и в этом была вся их неправда: что я там наркоман, что я там еще что-то. Я прошел длинный путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал как президент", – говорит он.

Также Зеленский рассказал, что Порошенко неоднократно предлагал встретиться, но шестой президент Украины "не видел в этом смысла из-за того, что считает, что все сказанное Порошенко перед этим – неправда".

В итоге, Зеленский и Порошенко все же встретились и "много о чем" поговорили.

"Порошенко сказал, что действительно хочет помочь, помочь Украине, готов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Но какой тут союз? Он понимает, что мы разные люди. Мы совсем разные. Он говорит: "Давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны". Но с ним нельзя договариваться – это говорят как его бывшие друзья, так и бывшие враги, наши первые президенты", – рассказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Замглавы ОП Юрий Костюк рассказывал, что кинообраз выдуманного президента Василия Голобородько в сериале "Слуга народа" формировался исходя из жизненных принципов самого Зеленского.