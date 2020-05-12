В ОП рассказали, что общего у Голобородько и Зеленского

По словам замглавы ОП Юрия Костюка, "невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой"

Кинообраз выдуманного президента Украины Василия Голобородько в сериале "Слуга народа", роль которого сыграл Владимир Зеленский, формировался исходя из жизненных принципов самого Зеленского. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" один из сценаристов сериала и нынешний заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

По словам Костюка, "невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой"

"И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского, и было перенесено на экран и рассказано кино-языкомм", – добавил он.

Костюк указал, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, и не нужно буквально переносить кинообраз на реальную жизнь.

Например, он пояснил, что президент Зеленский не может ездить на велосипеде, потому что его охрана несет уголовную ответственность за жизнь и безопасность главы государства.

"В кино он отказался от кортежа и от охраны. У него был один охранник и одна машина – но это кино, это упрощение. В реальной жизни президент сократил кортеж. И улицы никто не перекрывает. Совсем же отказаться от охраны на данный момент невозможно. Хотя, я думаю, этого очень бы хотелось Владимиру Зеленскому", – подчеркнул он.

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