В СБУ объяснили, почему подозревают Стерненко в убийстве

В СБУ, после сообщения Стерненко о подозрении, решили изложить свою версию событий того, что произошло с активистом в Одессе. Заявление СБУ опубликовано на сайте ведомства.

"Дело Стерненко перешло из юридической плоскости в политически-информационную, поэтому СБУ подчеркивает, что неупрежденно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", – говорят в ведомстве.

Так, по версии СБУ, нападавшие на Стерненко Кузнецов и Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).

Когда на Стерненко напали, продолжают в СБУ, он левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом. В этом случае ранения, которые получили нападавшие, можно трактовать как необходимую самооборону.

Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце, отмечают в ведомстве.

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"Тело Кузнецова нашли в 100 метрах от места первой стычки, поэтому заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а потом не наносил никаких ран, не соотвествуют действительности", – говорят в СБУ.

Также в ведомстве отмечают, что слова Стерненко о том, что он отобрал нож у нападавших и наносил им удары – неправда. "Сергей лично подтвердил во время трансляции на Facebook с места событий, что нож принадлежит ему", – говорится в сообщении.

Сегодня, 11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. "Была необходимая самозащита, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил нападающим о подозрении", – утверждает он.

Также Стерненко добавил, что "несколько экспертиз" установили, якобы его нож – не холодное оружие. Ранее его адвокат публиковал выписку из технического заключения по ножу, согласно которой нож модели Emerson Tanto торговой марки ZT недостаточно крепок для поражения цели и не может считаться холодным оружием.

25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали. В результате – один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Изначально дело расследовала одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову – объявили подозрение (вчера, 10 июня, дело в отношении Кузнецова закрыли). Их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Исайкул сейчас находится за границей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Иван Кузнецов погиб во время конфликта от ножевого ранения Стерненко.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.