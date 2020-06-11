Украинская делегация по Донбассу отправляется в Париж

Представители украинской делегации в "Нормандском формате" совершат рабочую поездку в Париж в пятницу, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Накануне украинская сторона встретилась в Минске с представителями России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров "Нормандского формата" и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", – говорится в сообщении.

Не уточняется, кто именно войдет в состав делегации. Также неизвестно, с кем планируются встречи в Париже.

Напомним, представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.

"Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", – сказал он.

Отметим, чтос 9 июня переселенцы с Донбасса (журналист Сергей Гармаш, блогер и журналист Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан) будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Они, по данным пресс-службы Офиса президента, будут принимать участие в работе групп ТКГ на постоянной основе.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам визита в Берлин заявил, что Украина готова идти на компромиссы по местному самоуправлению после возрващения временно оккупированных территорий.