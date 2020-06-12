Тимошенко, Дубинский, Бужанский и еще 61 нардеп обжаловали в КСУ "антиколомойский закон"

64 народных депутата просят у Конституционного суда оценить конституционность принятого "антиколомойского закона". Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Представление в суд поступило 11 июня. Среди подписантов – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, депутаты от этой же фракции, нардепы от депутатской группы "За будущее" и отдельные "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий и Ольга Василевская-Смаглюк.

Депутаты считают, что закон был принят с нарушением процедуры и противоречит семи статьям Конституции.

27 мая 53 депутата Рады уже обжаловали в Конституционном суде особую процедуру, по которой был принят "антиколомойский" закон.

Принятие в Раде "антиколомойского закона" было один из требований МВФ для выделения Украине финансовой помощи по новой кредитной программе.

Закон о банках нардепы приняли 30-31 марта, а 9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.

Как ранее сообщал Фокус:

11 июня Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.