Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин во всех областях Украины

Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины. Соответствующие распоряжения приняли на внеочередном заседании в пятницу, передает агентство Українські новини.

Так, в Одесской области утверждено создание 91 территории, в Днепропетровской – 86, во Львовской – 73, в Киевской области – 69, в Запорожской и Черкасской – по 67.

В Донецкой области одобрено формирование 66 территорий, в Житомирской – 65, в Ривненской и Закарпатской областях – по 64, в Винницкой – 63, в Ивано-Франковской – 62, в Полтавской – 61, в Хмельницкой – 60.

А также, в Черниговской области одобрено создание 57 территорий, в Харьковской – 56, в Тернопольской – 55, в Волынской – 54, в Николаевской и Черновецкой – по 52, в Сумской – 51, в Херсонской и Кировоградской – по 49, в Луганской – 37.

Распоряжения приняты с доработкой в 1 день по 6 областям.

Также Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в т.ч. 10 в Крыму и 7 – на временно оккупированных территориях Донбасса

Кроме того, правительство предлагает создать:

в Винницкой области 5 районов;

в Волынской – 4 района;

в Днепропетровской – 6 районов;

в Донецкой – 8 районов;

в Житомирской – 4 района;

в Закарпатской – 5 районов;

в Запорожской – 5 районов;

в Ивано-Франковкой – 5;

в Киевской – 6;

в Кировоградской – 4;

в Луганской – 8;

во Львовской – 7;

в Николаевской – 4;

в Одесской – 6;

в Полтавской – 4;

в Ривненской – 4;

в Сумской – 5;

в Тернопольской – 3;

в Харковской – 7;

в Херсонской – 3;

в Хмельницкой – 5;

в Черкасской – 4;

в Черновицкой – 3;

в Черниговской – 4.

При этом правительство подает на рассмотрение парламента два отдельных документа по укрупнению районов в Украине и в Крыму.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Однако 27 декабря его отозвал и направил доработанный законопроект.

Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.

Предусматривается создание исполнительных органов местного самоуправления: окружного и областного исполкомов. При этом за соблюдением Конституции и осуществлять исполнительную власть на местах должны префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина.