Руслан Демченко назначен первым замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом говорится в указе №228/2020 от 16 июня.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – сказано в тексте указа.

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Другим своим указом №227/2020 от 16 июня Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Демченко – бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко. В начале 2010 года он перешел работать в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Он также занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко.

В 2018-2019 годах Демченко временно заменял Леонида Кучму во главе украинской части Трехсторонней контактной группы.

В разное время был вторым секретарем посольства Украины в США, консулом Украины в Стамбуле и послом Украины в Сербии и Черногории.

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