К смягчению карантина не готовы Киев и 10 областей, – Минздрав
По состоянию на среду, 17 июня, Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым параметрам для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Минздрава.
Отмечается, что во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен сразу в четырех областях – в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой.
Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:
– Киев – 15,03;
– Винницкая область – 19,95;
– Волынская область – 32,97;
– Житомирская область – 14,41;
– Закарпатская область – 28,82;
– Ивано-Франковская область – 16,60;
– Львовская область – 37,36;
– Ровенская область – 32,71;
– Тернопольская – 17,98;
– Черновицкая область – 36,06;
– Черниговская область – 12,12.
17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.
Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
- загруженность коек составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;
- прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.
Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 17 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 33 234 человек, из них – 758 за сутки.
- Киевские власти ужесточают контроль за соблюдением карантина. В Ивано-Франковской области также усилят карантин из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.
- По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования в Украине является нарушителем карантинных ограничений.