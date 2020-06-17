К смягчению карантина не готовы Киев и 10 областей, – Минздрав

По состоянию на среду, 17 июня, Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым параметрам для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Минздрава.

Отмечается, что во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен сразу в четырех областях – в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой.

Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:

– Киев – 15,03;

– Винницкая область – 19,95;

– Волынская область – 32,97;

– Житомирская область – 14,41;

– Закарпатская область – 28,82;

– Ивано-Франковская область – 16,60;

– Львовская область – 37,36;

– Ровенская область – 32,71;

– Тернопольская – 17,98;

– Черновицкая область – 36,06;

– Черниговская область – 12,12.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как ранее сообщал Фокус: