Рада рассмотрит проект постановления об отставке Авакова
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внес на рассмотрение парламента постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
"Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова. Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" в повестку дня сессии", – сказано в сообщении. Позже в "Голосе" добавили, что постановление не добавили в повестку дня, но внесли на рассмотрение Рады.
5 июня в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова со своей должности.
Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций "Голос" и "Слуга народа".
Как ранее писал Фокус:
- 5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.
- В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.