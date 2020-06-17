Профильный комитет Рады забраковал обновленную программу действий Кабмина

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не поддержал обновленную программу действий правительства и рекомендовал Раде определиться относительно документа путем голосования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.

4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.