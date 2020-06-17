Профильный комитет Рады забраковал обновленную программу действий Кабмина
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не поддержал обновленную программу действий правительства и рекомендовал Раде определиться относительно документа путем голосования.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.
4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
- Также премьер говорил, что один из способов разогреть экономику после кризиса из-за коронавируса – увеличение финансирования оборонной сферы.