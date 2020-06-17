Шмыгаль внес постановление о назначении Шкарлета министром образования
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
Пстановление №3675 передано на рассмотрение руководству парламента.
Текст постановления на данный момент отсутствует.
Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назывался главным кандидатом на должность министра образования. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не поддержал обновленную программу действий правительства и рекомендовал Раде определиться относительно документа путем голосования.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
- Также премьер говорил, что один из способов разогреть экономику после кризиса из-за коронавируса – увеличение финансирования оборонной сферы.