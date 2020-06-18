Похороны отца Порошенко перенесли из-за заседания суда

Сегодня, 18 июня, пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко придет в Печерский суд, который будет избирать ему меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Похороны отца Порошенко будут перенесены.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня. В 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко в 12.00 по адресу Институтская, 7", – написал Цеголко.

Алексей Порошенко был генеральным директором финансово-промышленной группы "Укрпроминвест". В 2009 году получил звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украиной "в развитии агропромышленного комплекса, внедрении современных технологий выращивания сельхозкультур".

Как ранее сообщал Фокус:

Алексей Порошенко умер на 85-м году жизни 16 июня.

18 июня суд должен избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.