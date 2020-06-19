Борющимся с коронавирусом больницам выплатили более миллиарда гривен, – НСЗУ

Об этом сообщила глава НСЗУ Оксана Мовчан, пишет Укринформ.

"НСЗУ за эти полтора месяца с момента заключения контрактов и утверждения соответствующего постановления правительства, выплатила более 1 млрд гривен за предоставление помощи пациентам с коронавирусом или с подозрением на него", – сказала Мовчан.

По ее словам, НСЗУ отправляет деньги на счет больниц, а затем главный врач должен выплатить зарплату врачам и медперсоналу, который работает в его больнице.

Средства выплачиваются за экстренную медицинскую помощь, услуги мобильных бригад и лечение в стационарах.

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