Начинаем усиленно проверять заведения общепита и транспорт, – Зеленский

По мнению президента, общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 2 июня.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", – подчеркнул президент.

Президенту также в ходе совещания сообщили о росте показателя заболеваемости COVID-19 за текущую неделю в Украине с 38 до 44 человек на 100 000 населения.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что намерен посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Он также уточнил, что на Закарпатье, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Нарушители оштрафованы на почти на 2 млн гривен.

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