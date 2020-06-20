По факту слежки за Порошенко открыто уголовное производство, – Арьев
Об этом в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.
"Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили Государственному бюро расследований", – написал он.
Арьев опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.
В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".
Правовая квалификация – ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание перенесли на 1 июля.
- Порошенко также заявил, что против него возбуждено еще одно дело: за разжигание межрелигиозной розни. В ГБР это подтвердили.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко из-за отсутствия состава преступления.