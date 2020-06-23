Глава МОН опровергла фейк о полном переходе на дистанционное обучение в школах

Об этом она сообщила в интервью "РБК-Украина".

В частности, Мандзий объяснила свои недавние слова относительно онлайн-школы в новом учебном году.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", – сказала она.

Кроме того, по словам Мандзий, дата начала нового учебного года в школах зависит от эпидситуации в стране, но предварительно это 1 сентября. Она пояснила, что решения об открытии школ с 1 сентября либо продолжении обучения в режиме онлайн в Кабмине сейчас нет.

"Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", – пояснила чиновница.

Также, по ее словам, до конца июня совместно с Минздравом готовятся дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", – добавила она.

В конце мая Мандзий заявила, что в новом учебном году в школах продолжат применять дистанционное обучение, а на основе индивидуального подхода будет пройден тот материал, изучение которого по программе пришлось на период карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.