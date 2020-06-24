Зеленский анонсировал возобновление авиасообщения с Турцией

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут возобновлены. Согласен с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Благодарю за гуманитарную помощь", – написал Зеленский.

Президент отметил, что стороны углубляют стратегическое партнерство между Украиной и Турцией во всех сферах, которые представляют общий интерес.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее турецкая сторона заявила, что готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок. При этом, самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны.

В Турции каждый, кто нарушит требования по ношению маски, будет оштрафован на 900 лир (более 130 долларов США).