Зеленский анонсировал возобновление авиасообщения с Турцией
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.
"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут возобновлены. Согласен с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Благодарю за гуманитарную помощь", – написал Зеленский.
Президент отметил, что стороны углубляют стратегическое партнерство между Украиной и Турцией во всех сферах, которые представляют общий интерес.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее турецкая сторона заявила, что готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок. При этом, самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны.
- В Турции каждый, кто нарушит требования по ношению маски, будет оштрафован на 900 лир (более 130 долларов США).
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заверил, что Турция создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.