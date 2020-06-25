"Дети низкого качества": в "Слуге народа" прокомментировали скандал с Третьяковой

Об этом заявила замглавы "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "112 Украина", передает Укринформ.

Отвечая на ​​вопрос, не планирует ли Рада лишить Третьякову должности главы комитета или депутатского мандата после ее высказываний о "детях низкого качества", Кравчук ответила: "Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты – вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета".

По словам Кравчук, Третьякова провела очень много "правильных и своевременных законопроектов".

Она считает, что возглавляемый ею комитет сыграл очень активную роль при разработке "антикоронавирусных" законопроектов.

При этом, Кравчук признает, что что Третьякова позволила себе высказаться некорректно во время вебинара. Однако, по ее словам, это выступление "не был ни политическим заявлением, ни эфиром".

"Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не политические", – считает Кравчук.

В мае, на вебинаре Киевской школы экономики, нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества".

Также Третьякова привела в пример Великобританию, где некий замминистра соцполитики когда-то якобы предлагал в обмен на госпомощь стерилизовать ее получателей, а также опыт Сингапура, где Ли Куан Ю якобы "стерилизовал женщин у которых не было высшего образования".

В Федерации профсоюзов по вопросам равноправия женщин и мужчин заявили, что высказывания Третьяковой нарушают две статьи общей Декаларации прав человека и 5 статей Конституции и потребовали отозвать ее с должности главы комитета.

Как ранее сообщал Фокус:

Параллельно с этим вокруг "СН" разгорелся еще один скандал: 23 июня на брифинге в Николаеве Корниенко высказался Арахамии о "слуге" Ирине Аллахвердиевой: "Баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет".

Сама Аллахвердиева заявила, что опубликованное видео, на котором обсуждают ее внешние данные, – монтаж. "Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного… В предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов", – заверила нардеп.