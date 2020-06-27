Шмыгаль заметил стабилизацию рынка труда в Украине

Политика
Государственная служба занятости за период карантина помогла найти работу 156 тысяч человек, отметил премьер.

С начала июня фиксируется стабилизация на украинском рынке труда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Государственная служба занятости за период карантина помогла найти работу 156 тысяч человек.

"Положительные результаты дает и введена в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ", – написал глава правительства.

Также, по словам премьера, после запуска программы в начале мая было подано 155 тысяч заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тысяч работников.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По состоянию на 1 июня, количество безработных выросло на 16,6 тыс. –  до 511 267 чел., что почти на 69% больше по сравнению с 1 июня 2019 года.
  • Уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале 2020 года, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель будет уменьшаться и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего. Об этом сказал глава Национального банка Яков Смолий.