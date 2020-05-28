Безработица в Украине еще не достигла пика, – Смолий

Уровень безработицы пойдет на спад во второй половине года

Уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале 2020 года, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель будет уменьшаться и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе ежегодной конференции НБУ и Нацбанка Польши, сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это – 11,5% против 8,2% в прошлом году", – говорится в сообщении.

Вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее.

Кроме того, увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив количество претендентов на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.

Глава НБУ добавил, что много украинцев, которые выезжают на заработки, даже не возвращались в Украину после введения карантина, так как их пугала перспектива работать в своей стране.

"А те, кто был вынужден вернутся, теперь должны бороться за свободные вакансии с "местными" уволенными… И, к сожалению, не всегда они могут получить здесь такую зарплату, как за границей", – сказал Смолий.

Также он сообщил, что из-за коронакризиса во втором квартале количество рабочих часов, отработанных в целом в мире, может сократиться на 10,5% по сравнению с докризисным уровнем, что эквивалентно 305 миллионов рабочих мест, которые предусматривают полную занятость.

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