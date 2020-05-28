Безработица в Украине еще не достигла пика, – Смолий
2020-05-28 18:19:00
Уровень безработицы пойдет на спад во второй половине года
Уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале 2020 года, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель будет уменьшаться и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе ежегодной конференции НБУ и Нацбанка Польши, сообщает пресс-служба НБУ.
"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это – 11,5% против 8,2% в прошлом году", – говорится в сообщении.
Вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее.
Кроме того, увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив количество претендентов на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.
Глава НБУ добавил, что много украинцев, которые выезжают на заработки, даже не возвращались в Украину после введения карантина, так как их пугала перспектива работать в своей стране.
"А те, кто был вынужден вернутся, теперь должны бороться за свободные вакансии с "местными" уволенными… И, к сожалению, не всегда они могут получить здесь такую зарплату, как за границей", – сказал Смолий.
Также он сообщил, что из-за коронакризиса во втором квартале количество рабочих часов, отработанных в целом в мире, может сократиться на 10,5% по сравнению с докризисным уровнем, что эквивалентно 305 миллионов рабочих мест, которые предусматривают полную занятость.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным Торгово-промышленной палаты Украины, за месяц карантина количество безработных в Украине в апреле выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.
- Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
- С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн – это на 40% больше, чем в прошлом году.
- В Украине количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 506 тысяч человек по состоянию на 26 мая. За прошлую неделю было зарегистрировано 19,6 тысяч безработных.