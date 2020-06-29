Украинцы должны быть ментально готовы к полномасштабному военному вторжению России, – МИД

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, многие военные эксперты и аналитики не исключают того, что Россия может добиваться своих политических и экономических целей с помощью Вооруженных сил.

"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе", – сказал Боднар.

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В частности, сейчас РФ наращивает военное присутствие на восточной границе Украины, а также усиливает военный контингент в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", – сказал Боднар.

Заместитель главы МИД отметил, что причинами полномасштабного военного наступления могут быть как внутренняя нестабильность в России, так и проблемы с поставками воды в оккупированный Крым.

"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение – вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками", – подчеркнул Боднар.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой.

Украинские военные разрабатывают совместно с НАТО план действий на случай прямого военного нападения РФ на Украину.