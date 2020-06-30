Нужно готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса в Украине, – Зеленский

Украине необходимо готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса из-за стремительной динамики заболеваемости COVID-19.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, по количеству больных коронавирусом десятый день "лидирует" Львовская область. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека умерли.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", – сказал Зеленский.

В Офисе президента заявили, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. В настоящее время имеются койки для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Кстати, Денис Шмыгаль еще 19 июня заявил, что в Украине началась вторая волона пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировано 44 334 случаев коронавируса при 1 159 летальных исходах. 19 115 человек выздоровели от COVID-19.