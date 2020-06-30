Венедиктова рассказала, почему допрос Порошенко во вторник не состоялся

Допрос пятого президента Украины Петр Порошенко во вторник, 30 июня, не состоялся в связи с просьбой защиты о переносе следственного действия.

Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, размещенном на сайте офиса генпрокурора.

"Что касается сегодняшнего допроса подозреваемого, сообщаю: сегодня он не состоялся в связи с заявленным ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Сторона защиты просит объединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит этому препятствий", – сказала Венедиктова.

Она напоминала, что заседание суда состоится в среду, 1 июля.

Венедиктова в видеоролике также объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения и поручении указаны разные статьи Уголовного кодекса Украины.

По словам генпрокурора, в мае 2019 года в Единый реестр досудебных расследований под номером с последними цифрами 753 были внесены ведомости об уголовном производстве относительно назначения членов Высшего совета правосудия. В ноябре 2019 года в Реестр внесли ведомости с последними цифрами 1732 – относительно назначения первого замглавы Службы внешней разведки.

"При каденции бывшего генпрокурора 3 марта 2020 уголовные производства 753 и 1732 были объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоил первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователь закрыл, а номер остался не измененным – 753", – пояснила Венедиктова.

10 июня она подписала сообщение о подозрении, постановление, которым поручено сообщить о подозрении и поручение сообщить о подозрении.

В сообщении о подозрении есть ссылка на ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины. В постановлении, кроме этих статей, указаны ст. 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указаны ст. 367, чт. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 и ч.4 ст. 426-1 УК Украины.

"Ошибки нет. Поскольку постановление в описательной части имеет ссылку на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение имело квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено сообщение о подозрении", – заявила генпрокурор.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание перенесли на 1 июля.