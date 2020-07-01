Прокуратура просит назначить меру пресечения Порошенко на 8 дней
На заседании в Печерском суде прокуратура просит выбрать Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля. Об этом сообщает Украинская правда.
"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10.07.2020", – заявили в прокуратуре.
Срок расследования дела против Порошенко истекает 10 июля, но прокуратура уже подала ходатайство, чтобы продлить сроки расследования.
В ГБР подтвердили, что адвокату пятого президента Украины уже была вручена копия ходатайства о продлении срока предварительного расследования в данном уголовном производстве.
Отмечается, что ходатайство о продлении сроков расследования должен рассмотреть суд. Срок собираются продлить до 6 месяцев. Данное ходатайство прокуратуры суд должен рассмотреть отдельно от избрания меры пресечения.
"Я хочу обратиться к господину Зеленскому и госпоже Венедиктовой и хочу повторить тезис: "Мы вас не боимся. Замахнулись - бейте. Не откладывайте, не бойтесь. Надо посадить - сажайте", – заявил Порошенко на судебном заседании.
Перед тем как появиться на заседании в Печерском суде, Порошенко также пришел на допрос ГБР, где отказался давать показания. Также он не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание перенесли на 1 июля.
- Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко из-за отсутствия состава преступления.