Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантина, – Зеленский

Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, отмечает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что по итогам этих проверок за три дня задокументировано 2788 нарушений. Всего с 19 июня 2020 года проведено более 19 тысяч проверок на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания.

"Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", – отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных COVID-19 и заполнением больниц.

Как ранее сообщал Фокус:

22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.

Глава МОЗ пояснил, что озвученный показатель в 60 активных больных СOVID-19 на 100 тыс. населения сейчас не рассматривается как критерий для возвращения к жесткому карантину. В то же время в 11 областях есть основания для ужесточения ограничений.