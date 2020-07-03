Рожкова пообещала не включать печатный станок и не отдавать ПриватБанк Коломойскому

Об этом сказала и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова на брифинге, пишет hromadske.

По ее словам, основными "красными линями" остаются независимость Национального банка как институции, а также право принимать решение независимо от политических убеждений и пожеланий.

"Это недопустимость включения печатного станка, это недопустимость возврата банков прежним владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", – отметила Рожкова.

Сам Яков Смолий добавил, что изменение главы НБУ не может повлиять на отношения с ПриватБанком, так как в Нацбанке решения принимают коллегиально и нет сфер, где один человек мог бы все решать самостоятельно.

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.