Президент о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"

Президент Владимир Зеленский не считает, что нужно сдерживать курс гривны в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Об этом он заявил на брифинге в городе Южное Одесской области, где пребывает с рабочей поездкой, передает Интерфакс-Украина.

"Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно", – сказал он.

По словам президента, это – тонкая дискуссия.

"Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", – отметил он.

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 3-5 июля сразу на 41,01 копеек до 27,18 UAH/USD.

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.