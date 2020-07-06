Провести местные выборы на Донбассе пока невозможно, – Данилов

На сегодня проведение выборов на Донбассе невозможно, но они "рано или поздно" должны там состояться. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинской правде.

"Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут проходить выборы", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что выборы на Донбассе должны проходить на украинской территории по украинской Конституции.

"Над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы... Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия", – сообщил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО считает возможными некоторые компромиссы.

"Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам этого не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет", – говорит он.

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