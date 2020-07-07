Помолодел на 20 лет. Как Петр Порошенко добился разительных перемен во внешности

В 2020 году пятый президент Украины Петр Порошенко решил радикально поменять имидж. Он опубликовал видео, в котором прокомментировал свои телефонные разговоры с Джо Байденом, вице-президентом США, но Байден заинтересовал украинцев куда меньше, нежели внешний вид политика.

Петр Порошенко серьезно похудел. Тогда украинские СМИ провели небольшое расследование и выяснили, что пятый президент пользовался услугами испанской клиники SHA (SHA Wellness Clinic). Причем улетел он туда 8 марта, а вернулся 15-го, пройдя 7-дневный курс детоксикации. Клиника расположена рядом с побережьем Средиземного моря между Аликанте (60 км) и Валенсией (130 км). Этот курортный отель, совмещенный с клиникой, считается первой в мире Макробиотической гостиницей. Включает в себя 80 кабинетов, специализирующихся на процедурах по омоложению, снижению веса, детоксикации организма и косметических услугах различной сложности. Что касается похудения, то программа снижения веса стоит от €3600 без проживания. Номера здесь тоже недешевые. Обычный двухместный — €400/сутки, президентский сьют стоит от €2000/сутки, королевский — от €7500/сутки.

Петр Порошенко в мае 2020 года — похудевший, но еще без пластической операции

Но Порошенко на этом не остановился и 6 июля предстал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, еще и весьма помолодевшим. У него исчезли морщины и складки на лице, а фигура выглядит более подтянутой.

Фокус спросил у профессионалов, можно ли добиться таких изменений без хирургического вмешательства, и что может означать новый имидж Петра Порошенко.

Для известного украинского пластического хирурга Дмитрия Слосера признаки вмешательства его коллег во внешний вид Порошенко абсолютно очевидны. "Было выполнено несколько пластических операций, — комментирует Фокусу Дмитрий Слосер. — Такие разительные перемены не могут быть следствием только косметических процедур".

По мнению пластического хирурга, Порошенко стал выглядеть молодо, ушли признаки усталости на лице, впрочем, как и лишние объемы щек. При этом специалист уверен, что с фигурой пятого президента никаких манипуляций произведено не было, а его постройневший силуэт – не более, чем результат диеты. В то время как лицо претерпело масштабные изменения.

"Для меня очевидно, что хирурги компенсировали Петру Порошенко недостаток объемов в средней зоне лица. В результате чего щеки пятого президента, условно говоря, встали на место. Кроме того, имела место открытая блефаропластика (операция на веках). С лица Петра Порошенко ушли грыжи нижнего века, которые можно убрать исключительно хирургическим путем. В этом случае пациенту удаляют избытки кожи и жировые мешочки под глазами", — рассказывает пластический хирург Дмитрий Слосер.

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Кроме того, специалист отмечает очевидное улучшение контура средней части лица и наличие небольшого покраснения в области век и слезоточивость, которые являются признаком недавнего оперативного вмешательства.

"Такая же слезоточивость неоднократно была замечена во время уличных выступлений Владимира Путина, когда зрители отмечали изменения во внешности президента РФ", — замечает Дмитрий Слосер.

Внимательные наблюдатели отметили перемены не только во внешности, но и в стиле пятого президента нашей страны. Одежда Петра Порошенко стала носить более демократичный характер с прямыми отсылками к актуальным трендам мужской моды.

Образ Петра Порошенко в мешковатых костюмах в 2014-2015 гг.

"Здесь все очевидно, — комментирует Фокусу профессиональный стилист Юлия Цыганенко. — Изменив модный имидж, Петр Порошенко пытается выстроить доверительные отношения с аудиторией, отличной от той, на которую он производил впечатление ранее, применяя в одежде мешковатые костюмы, образно говоря, "с чужого плеча". Я заметила в его новых комплектах одежды наличие трикотажных вещей, которые создают в образе политика атмосферу "близости" и доверия, как бы "своего парня".

По мнению стилиста Юлии Цыганенко, новый стиль и внешний вид Петра Порошенко делает отсылки к более молодой и прогрессивной аудитории. Кроме того, стилист уверена, что бывший президент Украины наконец, прислушался к советам воспользоваться услугами имиджмейкеров и модных экспертов, и решил брать пример с президента Владимира Зеленского, чей демократичный образ, очевидно, стал важным козырем во время предвыборной кампании в прошлом году.

Стильный образ Петра Порошенко под зданием суда в июне 2020 года, мешки под глазами все еще на месте

По мнению Юлии Цыганенко, ранее Петр Порошенко рассчитывал на симпатии поколения, рожденного в 1960-х — начале 70-х годов, для которых форма не имеет ключевого значения при выборе коммуникации с политиком. Сейчас же Петр Порошенко явно производит впечатление на миллениалов, делая ставку на граждан Украины, родившихся после 1980 года. Для последних, как известно, имидж и образ играют не последнюю роль и важны для принятия решений в пользу того или иного политика.