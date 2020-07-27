Сторонники Порошенко митингуют на Банковой против перемирия

В Киеве под зданием Офиса президента сторонники Петра Порошенко митингуют против перемирия на Донбассе, которое было объявлено с 27 июля. Об этом сообщает "Страна".

Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене и заявляют, что "украинская армия атакована с тыла".

Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews, акция организована партией "Европейская солидарность".

"Протестующие с плакатами Зека/лю геть сравнивают политику Владимира Зеленского с политикой беглого президента Виктора Януковича", – сказано в публикации.

Акция началась в 19:00. По данным "Страны", изначально собрались порядка 500 человек, но потом количество людей увеличилось до нескольких тысяч. Люди в толпе кричали: "Зелю геть!" и "Ганьба!"

Активисты на митинге заявляют, что это не просто акция, это подготовка к бессрочным акциям

Сам Порошенко накануне митинга своей партии на Банковой улетел в Турцию, писала "Страна".

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. В районе проведения ООС в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. После начала перемирия на Донбассе боевики совершили два обстрела украинских позиций.

При этом, в Кремле вновь утверждают о якобы непричастности РФ к вооруженному конфликту. Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.