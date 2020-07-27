В России отказались гарантировать режим прекращения огня на Донбассе

Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, новое соглашение о прекращении огня на Донбассе является значительным шагом для снижения напряженности в зоне ООС. В то же время, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия, Песков ответил, что Россия якобы не является стороной конфликта.

"На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренность. – Ред.) – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", – добавил он.

При этом, как уточняет УНИАН, Песков отметил, что в Кремле не будут комментировать документы Офиса президента Украины, где говорится о международном конфликте, а не о внутреннем, как утверждает Москва.

"Как мы можем комментировать внутренние документы Офиса президента Украины. Одинаковые определения содержатся в тех документах, которые совместно завизированы или подписаны. Я призываю исходить из тех формулировок, которые есть в Минском комплексе мер", – сказал Песков.

Песков также сказал, что руководство "самопровозглашенных республик" написало о бессрочном прекращения огня, и "это решение, которое заслуживает высокой оценки и вызывает удовлетворение".

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. В районе проведения ООС в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. После начала перемирия на Донбассе боевики совершили два обстрела украинских позиций.