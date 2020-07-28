Укрупнение районов не приведет к сокращению количества школ и больниц – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что укрупнение районов в Украине не приведет к уменьшению числа объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов.
Об этом сообщает Укринформ.
"Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где и находятся. Укрупнение районов – это лишь изменение административных границ и подчинения ... Все останется на месте", – заявил Шмыгаль.
Он добавил, что одной из целей деятельности правительства является приближение соцуслуг к людям.
Напомоним, 12 июня Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины. С полным списком новый районов и их границ можно ознакомиться по ссылке.