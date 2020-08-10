Иран отказался компенсировать Украине стоимость сбитого "Боинга"

Иран не будет выплачивать "Международным авиалиниям Украины" финансовую компенсацию за сбитый над Тегераном пассажирский самолет МАУ в январе этого года.

Об этом заявил глава глава Центральной страховой компании Ирана Голамреза Сулеймани, передает агентство Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании и должны выплатить компенсацию", – сказал Сулеймани.

Как сообщает агентство, комментарий Сулеймани касался только самолета и компании МАУ, а не возмещений семьям погибших пассажиров и членов экипажа, о которых сейчас идут переговоры с Украиной.

Сообщается также, что Европейские авиационные страховщики пока не комментировали возможность выплат за самолет.

Напомним, 8 января 2020 года Революционная гвардия Ирана сбила самолет "Международных авиалиний Украины" ракетой "земля-воздух" сразу после того, как он вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал этот инцидент "катастрофической ошибкой" сил, находившихся в состоянии повышенной боевой готовности во время обострения политической ситуации Ирана с США.

Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о возмещениях жертвам катастрофы самолета МАУ, однако позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные реституции семьям и родственникам погибших.