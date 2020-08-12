Путину выгодно, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови, – Яценюк

Заявивший о своей победе Александр Лукашенко должен пойти на повторные президентские выборы в Беларуси и объявить досрочные парламентские выборы.

Такое мнение выразил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк в эфире программы "Настоящее время".

Он также предположил, что, судя по действиям силовиков в белорусских городах, Лукашенко готовился к массовым акциям неповиновения в стране. И теперь нынешние власти будут бороться до последнего, чтобы удержать власть.

"Выход сегодня для Беларуси и для самого Лукашенко – только один. Единственный правильный выход – повторные президентские и одновременные парламентские выборы", – подчеркнул он.

Яценюк отметил, что события последних дней в Беларуси имеют "и драматические, и исторические измерения".

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"Драматические – потому что белорусские власти пошли по российскому сценарию, когда путем давления, запугивания, физического насилия начали уничтожать первые ростки демократии. И именно поэтому это – исторические события для Беларуси", – сказал он.

Яценюк также считает, что Беларусь "по факту была поглащена Россией", и была зависима экономически и политически от Кремля. А президенту РФ Владимиру Путину, по мнению Яценюка, выгодно, чтобы Лукашенко применил силу в стране, чтобы у Лукашенко были руки по локоть в крови, и тогда российский лидер сможет иметь основания для завершения формирования союзного государства на своих условиях.

При этом, Яценюк считает, что "надо поаплодировать белорусскому народу", который в течение последних 26 лет находился исключительно под авторитарным давлением.

"Там уничтожалось все, что имело отношение к свободе слова, демократии, свободе волеизъявления", – сказал Яценюк.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.