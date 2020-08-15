В Минске тысячи людей собрались у места гибели участника протестов

В Минске состоялась гражданская панихида по Александру Тарайковскому, который погиб при разгоне массовой акции протеста 10 августа рядом с метро "Пушкинская". Издание "Наша нива" сообщает, что на месте его гибели собрались десятки тысяч человек.

Люди начали приходить на перекресток проспекта Пушкина и улицы Притицкого в Минске с самого утра. Они приносили белые и красные цветы, флаги и воздушные шарики, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Некоторые люди становились на колени после возложения цветов к символическому месту гибели Тарайковского. А по данным Telegram-канала Nexta, неизвестные офицеры даже приносили свои фуражки.

Также сообщается, что минчане раскупили все цветы на Пушкинской.

Фото: euroradio

В 12:00 состоялась минута молчания. После чего люди начали выкрикивать "Жыве Беларусь", "Уходи" и "Трибунал". Мимо проезжали автомобили и сигналили.

Кроме того, певец Макс Корж, призвавший жителей Беларуси остановить протесты, приехал к станции метро "Пушкинская", чтобы возложить цветы в память о погибшем.

34-летнего Александра Тарайковского похоронят в Минске 15 августа.

Отметим, вечером 10 августа в МВД Беларуси сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске. Позже власти снесли стихийный мемориал на месте, где погиб протестующий.

13 августа послы стран Евросоюза, представители посольства США возложили цветы к стихийному мемориалу на месте, где погиб участник протестов.