Руководителя ведущего белорусского театра уволили за гражданскую позицию

За участие в акциях протеста в Беларуси уволили генерального директора Национального академического театра имени Я. Купалы Павла Латушко.

Как сообщает TuT.by, об увольнении руководителю театра сообщил министр культуры Юрий Бондарь.

На вопрос Латушко, как ему объяснять свое увольнение иностранным журналистам, министр ответил: "Скажите, что это решение правительства", посоветовав, при этом, "воздержаться от высказываний".

"Так что можно понять, что увольнение произошло из-за того, что я имел и публично высказал свою гражданскую позицию", – сказал руководитель театра.

Латушко выходил на акцию солидарности в Минске, где заявил, что силовиков, которые избивали граждан, нужно наказать. Также он выступал с обращением возле театра, на здании которого вывесили бело-красно-белый флаг.

После сообщений об увольнении Латушко коллектив театра заявил, что готов защищать своего генерального директора. Коллектив театра начал писать заявления об уходе.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей заявил о готовности передать свои полномочия, но только лишь после того, как будет принята новая Конституция.